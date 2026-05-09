Unterjesinger Frühlingslese

Nichts als Tage - Susanne Steck & mach nur so weiter - Dietlinde Ellsässer.

6. Juni 2026 Nichts als Tage - Susanne Steck :

"unsere Unterjesingerin", erzählt die Geschichte einer schwäbischen Familie mit Entbehrung, Verlust und ungelebtem Leben, /einerseits/. Und herzerwärmende Geschichten voller Liebe, Vertrauen und Zuversicht, /andrerseits/.

7. Juni 2026 Mach nur so weiter - Dietlinde Ellsässer:

Dietlinde Ellsässer verknüpft die Fäden der Erinnerung "vom Dorfkind zur Frau auf der Bühne". Ein so gewitzt-humorvolles wie nachdenklich-tiefes Buch der Lebenskunst.