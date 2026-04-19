Unterm Junimond

Ein Abend mit Songs von Rio Reiser bis Udo Jürgens. Bei diesem musikalischen Abend werden auf sehr persönliche Weise Songs performt und interpretiert, die mal nachdenklich - melancholisch, mal ansteckend heiter sind. Berührend, schräg, eigen und direkt. Shenja Lacher singt Lieder von Rio Reiser bis Udo Jürgens und eigene Songs, begleitet von seiner Gitarre und von Dominik Schiefner am Klavier. Wer die beiden erlebt hat, wird sie nicht vergessen. Ein Abend mit Liedern und Bier.

Beide verbindet, dass sie ihre künstlerische Kariere vor über 20 Jahren gemeinsam begonnen haben. Nach vielen Theaterstationen ist Shenja aus dem deutschen Film/Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Dominik wirkte an über 50 Produktionen im deutschsprachigen Raum als Musiker und Schauspieler mit und lehrt als Professor an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft.