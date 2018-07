Musikfest Stuttgart 2018

Tenebrae Choir

Nigel Short, Leitung

EDWARD ELGAR - They are at rest

JOHN TAVENER - Song for AtheneI

VOR GURNEY - Since I Believed in God

JUDITH BINGHAM - A Walk with Ivor Gurney (Neues Auftragswerk)

HERBERT HOWELLS - Take Him, Earth, for Cherishing

RALPH VAUGHAN WILLIAMS - Valiant-for-Truth

HUBERT PARRY - Songs of Farewell

ARNOLD SCHOENBERG - Friede auf Erden