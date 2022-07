Unterwegs auf dem Löwenpfad Höhenrunde

Der Schwäbische Albverein begibt sich mit uns auf die Spuren des Löwenpfades "Höhenrunde" in Bad Ditzenbach. Vom Haus des Gastes gehen wir durch die Ortsmitte, dann folgt der erste Anstieg zum Aussichtspunkt Eckfelsen, anschließend entlang des Albtraufs zum Oberbergfelsen auf 750 Meter Höhe mit einer der schönsten Aussichten ins Obere Filstal. Weiter geht die Tour über die Badfelsen zum Wanderparkplatz Aimer und zum Tierstein oberhalb von Gosbach. Einkehr möglich in der Albvereinshütte in Bad Ditzenbach.

Veranstalter: Tourismus- und Kulturbüro, Schwäbischer Albverein Bad Ditzenbach

Treffpunkt/Ort: Haus des Gastes