Unterwegs im "Hinterhof" der USA

Die hegemonialen Bestrebungen der USA machen auch vor Zentralamerika nicht halt. Das Instrumentarium ist vielfältig, um die aktuellen Regierungen auf Kurs zu bringen und die ökonomische Vormacht gegen China zu behaupten.

Neben einer politischen Einordnung stehen die vielfältigen Projektpartnerschaften des Nicaragua-Forums Heidelberg und die Handelsbeziehungen des Heidelberger Partnerschaftskaffees im Zentrum des Fotovortrags von Heinz Reinke, der die Region 2025/26 bereist hat.

Der Referent ist gebürtiger Crailsheimer, von Beruf Sonderschullehrer. Er arbeitet seit über 35 Jahren im Nicaragua-Forum Heidelberg und beim "Heidelberger Partnerschaftskaffee".