Unterwegs in unendlichen Gärten

Die Wanderung startet in Schorndorf mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche und führt über Rohrbronn nach Grunbach, Bürgerpark. Die Weglänge beträgt 12,5 km.

Treffpunkt ist der Gottesdienst in der Stadtkirche Schorndorf. Mit dem Pilgersegen im Gepäck führt die Wanderung durch die Stadt, über die Rems zum Ostlandkreuz hinauf. Weiter geht es über den Königstein, die Christuskirche in Rohrbronn und den Bauersbergerhof ins Tal an den Tisch des Entdeckerweges im Bürgerpark Remshalden.

Pilgern im Remstal bedeutet an sieben Sonntagen in sieben Etappen (von 11 bis 16 km) von Essingen, wo die Rems entspringt, bis zu ihrer Mündung in den Neckar zu wandern. Begleitet von geschulten Pilgerbegleitern.