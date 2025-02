Unterwegs mit außergewöhnlichen Frauen

In den Gemeinderäumen von St. Maria findet eine Ausstellung mit eindrucksvollen biblischen Frauenportraits der Schwäbisch Haller Künstlerin Maria Viktoria Heinrich statt. Dekan Alexander König lädt ein, mit der Künstlerin Frau Heinrich an diesem Abend durch die Ausstellung zu "wandern". Maria Viktoria Heinrich sagt über ihre Bilder:

"Die vielen Geschichten im alten und neuen Testament zeigen, wie Gott durch Frauen handelt, wie handelnde Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und zum Segen werden für viele; wie Frauen die junge Kirche mitgestalten und an der Verbreitung und Erinnerung an Jesu Botschaft maßgeblich beteiligt sind oder auch wie Jesus selbst Gleichberechtigung vorlebte.

Wir brauchen neue Zugänge, neue Bilder und Mut für neue Wege, um das von Jesus gedachte Lebensprogramm mit seiner zeitlosen Schönheit und Tiefe neu schätzen zu lernen. Es braucht neue mutige Angebote für die spirituelle Sehnsucht der heutigen Menschen."

Unterwegs sein, heißt auch Rast machen und das mitgebrachte Essen teilen. Näheres: https://www.kath-kirche-ditzingen.de

Anmeldung: Janine.Ruedt@drs.de

Weitere Abende in dieser Reihe: 02.04.25 mit Pfr. Oliver Römisch und 09.04.25 mit Pastoralreferentin Janine Rüdt.