Unterwegs mit der Stiftskirchengemeinde

Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) hat die Aufgabe, die politische Bildung in Baden-Württemberg auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie koordiniert die politische Bildung im Land wie auch die Fortbildung der in der politischen Bildung Tätigen. Dieses breite Aufgabenspektrum leistet die LpB, indem sie Veranstaltungen, Seminare und Bildungsreisen durchführt sowie mit einem umfassenden Publikations- und Internet-Angebot. Für die regionale Arbeit vor Ort im Regierungsbezirk Tübingen hat die LpB eine Außenstelle in Tübingen eingerichtet. Sie bietet beispielsweise Vorträge, Workshops oder Diskussionsveranstaltungen an – vor Ort in der Außenstelle, an Schulen oder in der Fläche zusammen mit Kooperationspartnern.

Mit Herbert Beilschmidt.