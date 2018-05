Unterwegsgeschichten – Flöhe auf Reisen

Hinaus in die Welt will der eine, lieber zu Hause bleiben der andere. Auf Entdeckungsreise gehen oder lieber gemütlich in der Hängematte zu Hause schaukeln? So ist das auch bei Flöhen. Geschichten rings ums Unterwegssein werden da gesponnen von Einer, die selber immer unterwegs ist, wie ihr Großvater, der war nämlich Kapitän.

»... und eines Tages nahm ich meinen Koffer und zog hinaus in die Welt, um Geschichten zu finden. Wer mit offenen Augen und Ohren reist, dem fliegen Geschichten ganz von selber zu, hatte mein Großvater gesagt. Und so lief ich immer geradeaus, nach Norden bis ans Meer.«

Da lagen im Sand, zwischen Tang und Muscheln zwei Flohwanderschuhe…

»prima Geschichten à la Käpt’n Blaubär« (Schwäbisches Tagblatt )

»Einen Traumtee braucht man bei Sonka Müller nicht, um ihr ins Land der Fantasie zu folgen. Mit einfachsten Mitteln versteht sie es, die Kleinen auf ihrer abenteuerliche Flohreise in den Bann zu ziehen. Schon von der ersten Minute an hat sie die Kinder auf ihrer Seite, die jede ihrer Bewegungen und ihr ausgeprägtes Mienenspiel aufmerksam begleiten.«

(Reutlinger Generalanzeiger Oktober)