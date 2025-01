"Since I was a child there was this hole inside of me. Since I was a child I was grieving - loving that which has slipped from view and grieving that which has not yet done so."

In seinem neuen Stück „Untiefe“ erforscht Jan Jedenak das Unerforschbare: die menschliche Seele. Nur mit Körper und Licht zaubert er geheimnisvolle Bilder auf die Bühne.

In deren Zentrum ein bodenloses Loch. Es führt hinab in die Untiefe, vorbei an den Gesichtern der Trauer. Fällt hinab, wird von Leere verschlungen, Leere, aus der Verlorenes entspringt. Die bildnerische und stimmliche Bewältigung menschlicher Verstörung öffnet den Abgrund zu Erscheinungen des Schreckens.

"Handwerklich präzises Spiel mit Körper, Sound, Licht und Schatten. Der Sog funktioniert auf dieser intimen Reise ins tiefste Innere mit all ihren Dämonen der Seele." (Leipziger Volkszeitung)

Jan Jedenak studierte Puppenspiel an der Abteilung Figurentheater der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Seit 2011 arbeitet er als freischaffender Theaterregisseur und Puppenspieler mit Künstlern aus den Bereichen Musik, Tanz, Darstellende Kunst und Puppenspiel. Seine Produktionen sind geprägt von der Auseinandersetzung mit dem Unbewussten, dem Träumen und dem Umgang mit dem "Unheimlichen".