Unverzichtbarer Motor der europäischen Einigung

Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Deutschland und Frankreich haben in ihrer Geschichte alle Höhen und Tiefen durchlebt, die zwischen Nachbarvölkern möglich sind. Das Zerrbild der Erbfeindschaft ist nach drei Kriegen der Einsicht gewichen, dass wir einander brauchen.

Doch wie tief ist diese Einsicht wirklich? Was muss getan werden, um das Zusammenwachsen möglichst unumkehrbar zu machen? Über diese Fragen diskutiert der Heilbronner FDP-Politiker Michael Georg Link, der frühere Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-französischen Beziehungen und Mitgründer der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung.

Kooperation: Amicale des Français Heilbronn, Stadtbibliothek Heilbronn

