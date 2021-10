Unwucht - Objektperformance Spiel mit Leichtsinn & Schwerkraft

Spiel mit Leichtsinn & Schwerkraft

Alles fing mit den verlorenen Fingern eines Großvaters an und dem Wunsch alle die Dinge zu beerdigen, die längst schon ins Grab gehören. Doch was wir begraben wol-len, wird lebendig, und was immer wir unter die Erde drücken, kommt woanders wieder hoch. Ein Kreis beginnt sich zu schließen, er dreht, verdoppelt und verdrei-facht sich - in ruheloser Balance rollen wir durch den Abend, in Räume und Geschich-ten des längst vergessenen Atems.

Zirkulierende Objektperformance, ein Gedicht ohne Worte, Gravitationspoesie mit ramponierten Sportgeräten.

Spiel & Entwicklung & Bau: Sarah Chaudon & Florian Feisel

Konzept & Bühne: Florian Feisel

Auge am Ende: Markus Joss

Klangberatung: Charlotte Wilde