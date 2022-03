UNZUCHT - Jenseits Tour 2022

„Jenseits der Welt“: Mit diesem Album stürmte Unzucht, die erfolgreiche Dark Rock Band aus Hannover, am Valentinstag 2020 erstmals die Top 10 der Deutschen Albumcharts!

So richtig überraschend kam das natürlich nicht, schließlich hatten sich Unzucht in den letzten Jahren auch mit den vorangegangenen Platten sowie unermüdlichen Tour-Aktivitäten im In- und Ausland bereits unaufhaltsam angenähert. Groß war die Freude, dass dann kurz nach dem neusten Chart-Entry endlich auch die Tour starten würde, um gemeinsam mit den Fans zu feiern. Hätte, könnte, sollte: Es kam etwas dazwischen. Und zwar weltweit.

Aber: Jetzt stehen die neuen Daten für den Herbst 2021 fest, und die Konzerte werden nach über einem Jahr Vorfreude sicher umso bombastischer! „Und wir spielen UNZUCHT!“