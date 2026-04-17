Die UNZUCHT spielt im Mai 2026 zwei exklusive Record Release Shows zu ihrem brandneuen Album Neon Dom!

Wer sie einmal live erlebt hat, weiß, dass die UNZUCHT auf der Bühne eine Urgewalt entfesseln. Hier zelebrieren sie ihren emotionalen Kosmos aus wuchtigen Metalriffs, dunklem Industrial und atemberaubenden Melodiebögen, der sie in mittlerweile über 15 Jahren zu einer festen Größe in der Konzertlandschaft etabliert hat.

Während manch andere Band an einem Besetzungswechsel am Mikrophon zerbrochen wäre, haben bereits die ersten Festivalgigs mit ihrem charismatischen neuen Frontmann Timm Hindorff jegliche Zweifel pulverisiert: Unzucht sind lebendiger und hungriger denn je.

Satte sechs Studioalben, darunter das Top 10 Album „Jenseits der Welt“ (2020), umfasst der unzüchtige Katalog bereits – und mit dem am 15. Mai 2026 auf Metalville erscheinenden brandneuen Album „Neon Dom“ tritt die Band endlich wieder in den Ring.

„Ich schreibe Songs für die Bühne.“, erklärt Mastermind De Clercq selbstbewusst. Und dass dieses Konzept hervorragend funktioniert, hat die Band schon unzählige Male auf den großen Bühnen wie Wacken, Rockharz, M‘era Luna, Amphi, Masters Of Rock, Greenfield und vielen mehr im In- und Ausland bewiesen. Nun geht die wilde Reise weiter. Werdet ein Teil davon und taucht ein in die intensive, tiefschwarze Welt der Unzucht!