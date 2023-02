Upbeat Hohenlohe: "Morley"

Morley spielen zeitlosen Akustik-Pop. Dreistimmiger Gesang der mal kraftvoll und energetisch mal zerbrechlich und raffiniert anmutet. Feinfühlig begleitet von diversen Saiteninstrumenten.

Die drei Sängerinnen und Songwriterinnen erschaffen zusammen eine Musik, die durch ihre Klarheit, Reinheit und Seele direkt ins Herz geht. In ihrer Musik verbinden sie Folk-/Pop- und auch Jazz Elemente, die sie sowohl in Eigenkompositionen als auch in Arrangements von bekannten Folksongs einbinden. Durch die Verschmelzung ihrer doch unterschiedlichen Stimmen zu engen Vokalharmonien, den Klang von akustischen Gitarren und ihrem dabei authentischen Charme, schaffen die drei Musikerinnen eine beeindruckende Intimität zwischen sich und den Zuhörern. Die drei Künstlerinnen haben sich durch ihre eigenen Projekte bereits einen Namen in der deutschen Kulturlandschaft gemacht und freuen sich diese Band präsentieren zu dürfen, die durch eine enge Freundschaft und eine musikalische Seelenverwandschaft angetrieben wird.

Die drei Sängerinnen coachen den Chor am Erasmus Widmann Gymnasium, um beim Konzert gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Das Konzert ist eine Kooperation mit dem Jazzclub und dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall zum JazzArtFestival.

ydia Schiller - Gesang, Gitarre, Ukulele

Melissa Muther - Gesang, Gitarre

Rosa Kremp - Gesang, Bass

Am 17. März gibt es einen Workshop mit "Morley"