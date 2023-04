Manchmal kommen Dinge einfach auf natürliche Weise zusammen, ohne dass man sie plant.

Die beiden Freunde Alex Parzhuber und Johannes Ludwig trafen sich spontan zum gemeinsamen Spielen und improvisierten aus dem Stand ihr erstes Album - eine wilde und fantasievolle Reise durch eine verrückte elektro-akustische Soundwelt mit ad hoc erschaffenen Songstrukturen, die einen intuitiven Hörgenuss ermöglichen.

Alex und Johannes spielen schon lange in anderen Projekten zusammen und kennen sich so gut, dass sie jederzeit in alle Richtungen gehen können und sich dabei immer eine absolut spielerische und entdeckungsfreudige Art bewahren. Spannung und Entspannung, Abflug und Landung, Träumen und Erwachen, Adrenalin und innerer Frieden - Loud Kid ist alles auf einmal.

Gecoacht werden Schüler*innen der Freien Schule Anne-Sophie, die dann genmeinsam mit den Profis auf der Bühne stehen werden.