Heidi Bayers „Virtual Leak“ bildet für die Bandleaderin, Trompeterin und Komponistin den ideale Ausgangspunkt ihre kompositorischen Ideen für reduzierte Besetzung zu entwickeln.

Sie kreiert einen Ort des gemeinsamen Erfindens, Verwerfens und Verquickens am Puls der Zeit.

Im Spätsommer 2018 von der Wahl-Kölnerin gegründet, hat die Band ohne Harmonieinstrument im März 2020 ihr Debut-Album „Virtual Leak“ (Tangible Music) herausgebracht. Die dort veröffentlichten Kompositionen offenbaren eine große Spielwiese aus ausgefeilter Komplexität und Detailreichtum, geistreichen Verdichtungen und spielerischer Verve. Organische Melodien, hier und da spielerisch verschachtelt und kontrapunktisch verarbeitet, münden in kontrastreichen Passagen. Harmonie im klassischen Sinne geht im wahrsten Sinne des Wortes flöten – und ist trotzdem immer präsent, mal subtiler, mal dynamischer, aber doch immer zum Greifen nah. Rhythmisch fließend, gespickt mit Überraschungen und Wendungen, jedoch immer im Sinne der Melodie denkend bilden „Virtual Leak“ eine Band, in der sich klassische Jazz-Elemente und freie Ausdrucksformen nicht ausschließen, sondern gegenseitig die Klinke in die Hand drücken.

Die Bandcoachings finden am GTO in Otsreburken statt, die Schüler*innen werden dabei fit gemacht für den gemeinsamen Auftritt.

Heidi Bayer (Trompete, Flügelhorn) / Johannes Ludwig (Altsaxophon) / Lisa Wulff (Kontrabass) / Karl Degenhardt (Schlagzeug)