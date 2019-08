Kennt Ihr das auch? In den Schränken stapeln sich Kleidung, Bettwäsche, Tischdecken oder einfach nur Stoffreste, von denen wir uns nicht trennen können, mit denen wir aber auch nicht mehr so richtig was anfangen können.

Doch die Jeanshose, die nicht mehr passt, das Lieblings-Shirt, das zerrissen ist, oder die Bluse, die man nie wirklich getragen hat – aus solchen »Schrankhütern« kann etwas Neues entstehen: eine Tasche, ein Etui, eine Decke, ein Teppich oder evtl. auch ein komplett neues Kleidungsstück. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Bringt einfach alles mit, was Euer Fundus hergibt, und wir überlegen uns gemeinsam einen neuen Verwendungszweck. Um Ideen zu entwickeln, werden auch Anschauungsstücke gezeigt, die nachgearbeitet werden können.

Samstag, 16. November, 11.00–18.00 Uhr

Samstag, 17. November, 11.00–15.00 Uhr

Kurs-Nr. 193W112