Hier könnte jetzt ein selbstbeweihräuchernder Text stehen, der so tut, als wäre er nicht von uns geschrieben, sondern von einer Art höherer Instanz. Die natürlich ganz neutral und objektiv in absoluten Superlativen berichtet. Eigentlich ein bisschen à la Monsieur Trump, aber der wollte nicht oder konnte nicht, wir wissen es nicht ganz genau! Wahrscheinlich hat ihn – mal wieder – einfach keiner gefragt?

Da würde wohl erst was von Schülerband bla bla, Vorgruppe bei Sister Sledge, Johnny Guitar Watson, Mothers Finest und Curtis Mayfield stehen, vielleicht würde man sich sogar herablassen zu erwähnen, die Fantas wären mal Vorgruppe gewesen! Aber wen interessierts? Das Ganze ist ja schon ein Weilchen her. Gerade Trump würde sagen "the greatest you have ever seen, UPFUNKCOOLO is the new definition of partying, uiii, uiii" und "absolutly mindblowing, the crème de la crème of so much greater entertainment".

Vielleicht wäre sogar etwas Wahres dran. Nichtsdestotrotz, eine Frau und zehn Mann freuen sich, wenn Du, geneigter Leser, Dir einfach selbst ein Bild machst und für Dich entscheidest, ob wir das Richtige für deine Ohren und Beine sind!

We make your life a party! – Deine Upfunkcoolos