Uralt – ganz schön alt

Der Geologe Winfried Schweizer ist wieder wie jedes Jahr zu Gast bei den »Museumsfüchsen«.
Lasst euch überraschen, was er dieses Mal mitbringt.
Info
Museum im Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
Kunst & Ausstellungen
Museumsfüchse
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Museum im Prediger Johannisplatz 3, 73525 Schwäbisch Gmünd
Der Geologe Winfried Schweizer ist wieder wie jedes Jahr zu Gast bei den »Museumsfüchsen«.
Lasst euch überraschen, was er dieses Mal mitbringt.
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