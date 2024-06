Uraufführung Musical Dr. Büchele Geist

Veranstaltungsort: an den Brunnentrögen - Open-Air

Im neuen Heimatmusical „Dr Büchele Geist“ von Julia Renner-Petersmarck geht es um eine Dottinger Sage, die von der Entstehung des Geist im Büchele Wald erzählt. Alles dreht sich um einen Pfarrer aus Steingebronn, der bei einem Schreiner in Dottingen einen Sarg bestellt… s’Eisarüttl Körle und die Schüler der Individuellen Musikschule in Dottingen bringen das Heimatmusical am 6.Juli 2024 um 17.30 Uhr an den Brunnentrögen in Dottingen zur Uraufführung.