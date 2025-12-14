Urban Beats Collective feat. GALV & Classic der Dicke

Hip-Hop und Freestyle-Session mit Liveband

Das Urban Beats Collective – die HipHop-Live-Band aus Stuttgart. Keys, Bass, Drums, Turntables und Percussions verschmelzen mit der Energie des Live-Raps zu einem Sound, der komplett aus dem Moment heraus entsteht – roh, direkt und immer echt.

Klassische HipHop-Tunes treffen auf Originals, Jazz, urban Beats und Freestyles, die Oldschool mit Next-Level verbinden. Kein fester Plan, aber das feine Gespür für den perfekten Vibe im richtigen Moment. Egal ob auf kleinen Club-Bühnen oder großen Festivals – das Collective vereint Künstler:innen, von etablierten Acts bis hin zu Newcomern, und bringt sie live zusammen, um abzureißen und ein einzigartiges Live-Erlebnis zu schaffen. Beats, Bars und Jams, die hängen bleiben und noch lange nachwirken – ein Muss für alle, die HipHop lieben!

An diesem Abend featuret das Urban Beats Collective zwei herausragende Künstler der deutschsprachigen HipHop-Szene: GALV und Classic der Dicke.

GALV, Rapper aus Rottweil mit italienischen Wurzeln, ist bekannt für seinen unverkennbaren Flow, seine Mischung aus Funk, Jazz und klassischem BoomBap sowie seine beeindruckenden Feestyle-Skills. Mit Alben wie Shigeo (mit S. Fidelity), Villa Sanduche (mit Defekto) und Transrapid (mit Figub Brazlevič) hat er sich fest in der deutschsprachigen HipHop-Szene etabliert.

Classic der Dicke, Rapper und Produzent mit Schweizer Wurzeln, steht seit fast zwei Jahrzehnten für authentischen, handgemachten HipHop. Mit Releases über Labels wie Daily Concept und Krekpek Records, Produktionen für Größen wie Plusmacher, Kwam E oder Die P, sowie zahlreichen gefeierten Solo- und Kollabo-Alben (Grüne Eminenz, 1990, Empire) gilt er als feste Größe in der Szene.

Gemeinsam mit dem UBC entsteht an diesem Abend ein einmaliges Live-Erlebnis, bei dem Beats, Bars und Improvisation verschmelzen – eine HipHop-Show in ihrer reinsten Form!

Besetzung: GALV (MC); Classic der Dicke (MC); Martin Sörös (keys); Jan Kappes (b); Julian Feuchter (dr); DJ Philow (turntables & perc)