B-Girls, B-Boys und Sprüher*innen von überall her werden den echaz.Hafen für sich besetzen und dort einen Tag in ihren jeweiligen Disziplinen gegeneinander antreten. Was aber nicht fehlen darf ist ein Publikum, das die Mädels und Jungs anfeuert und Stimmung macht. Geboten werden neben abenteuerlichen Battles: nette Leute, gute Musik, Getränke und Essen.

Also kommt rum zum HipHop Jam und zeigt der Welt, was Reutlingen drauf hat!

Kassenöffnung: 15:00 Uhr