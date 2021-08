Dies ist ein kreatives Labor für professionelle Tänzer*innen/Choreograph*innen und Jugendliche – Ein Raum für Fragen, Experimente, Erkenntnisse & Erfahrungsaustausch.

This is a creative laboratory for professional dancers/choreographers and youngsters - a place for questions, experiments, discoveries and an exchange of experience.

Anmeldung bis 10. Juni / Registration until June 10st sezin.onay(at)jes-stuttgart.de