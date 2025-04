Urban Impressions - Internationales Graffiti Art Festival Ansbach

Stützmauer an der Residenz, Vorplatz der Staatl. Bibliothek, Kunsthaus R3 (Reitbahn 5).

25 Jahre nach dem ersten Graffiti Festival wird es vom 9. bis 11. Mai 2025 von 10 - 18 Uhr eine Neuauflage der „Urban Impressions“ in Ansbach geben.

Bereits im Jahr 2000 kamen international renommierte Künstler wie Loomit, Kent, Boe oder Scout in die Markgrafenstadt, um sich an den Stützmauern der Rezat gegenüber der Markgräflichen Residenz zu verewigen.

Im Rahmen des diesjährigen Festivals wird die Stützmauer gegenüber der Residenz mitten in der Altstadt auf einer Länge von etwa 150 Metern gestaltet. Zudem wird es Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Auftritte von Rap-Artists und DJs geben. Dabei wird der Vorplatz der Staatlichen Bibliothek Ansbach zur Veranstaltungsfläche. Mit einer gemeinsamen Aftershow-Party lassen wir den Abend in der Bar: Grotte ausklingen.

Wie bereits im Jahr 2000 wird das Event von einer Projektinitiative der Brüder Manuel aka Raven789 und Carlos Lorente aka (Kid) Crow139 in Kooperation mit der Stadt Ansbach veranstaltet. Zusätzlich wird das Festival von der JUKS (Die Junge Kunstschule Ansbach) und dem Kulturforum unterstützt.

WANN?

Das dreitätige Graffiti Art Festival erstreckt sich von Freitag, 09.05.2025 bis Sonntag, 11.05.2025 - jeweils ab 10 Uhr bis 18 Uhr.

WO?

Das Festival findet hauptsächlich an der 150 Meter langen Wand in Ansbach und an Plätzen/Grünflächen in der direkten Umgebung der Stützmauer statt