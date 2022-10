Urban Priol Tilt! - Der Jahresrückblick 2022

Alles, was man über die vergangenen zwölf Monate in Sachen Politik und Gesellschaft wissen muss, geballt in einem Programm. Schonungslos, schnell und wortgewandt kredenzt Urban Priol eine hochprozentig angesetzte Jahresendbowle für Hirn und Herz.

Ob klitzekleines Klimapaketchen, der Master of Mautdesaster Andreas Scheuer, Miss Ernte Julia Klöckner oder das weltweite Reich der Politpsychopathen – nichts und niemand bleibt verschont, wenn es heißt: Abschlussbesprechung!