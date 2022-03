Urban Priol ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kabarettisten. Mit scharfer Zunge und brillantem Verstand sprudelt Urban Priol nur so vor grandiosen Pointen.

Am liebsten lässt sich der Kabarettist mit zotteliger Sturmfrisur über das politische Geschehen aus.

2002 tritt Urban Priol erstmals mit seinem satirischen Jahresrückblick „Tilt“ auf. Ab 2003 wird dieser auch im WDR ausgestrahlt. Mit seiner Dezember-Show gelingt es Urban Priol jedes Jahr aufs Neue, das Zeitgeschehen in Satire vom Feinsten zu verpacken. Endgültig zum Inventar der deutschen Fernsehlandschaft wird Urban Priol mit seinen Shows „Alles muss raus“ auf 3sat und „Neues aus der Anstalt“ im ZDF.

Um seine brillanten Geschichten über den Irrsinn des Lebens für immer festzuhalten, schreibt Urban Priol sein erstes Buch: „Hirn ist aus“ erscheint 2009 im Karl Blessing Verlag. „Ein kleiner Überlebensberater für alle Lebenslagen“, schreibt die „Welt“ über Priols Glossen über „Kreuzfahrten, Bahnfahrten, Erziehungsfragen, die Weltpolitik, die Parteipolitik und den ganzen Rest“.

Nicht zu stoppen: Urban Priol mit neuen Bühnenprogrammen

Auch wenn Urban Priol inzwischen Buchautor und Fernseh-Star ist – auf der Bühne fühlt er sich immer noch am wohlsten. Und der Stoff für bühnentaugliche Pointen droht ihm noch lange nicht auszugehen. Ob Tagespolitik oder Machenschaften von Konzernen, Coronakrise oder Klimawandel – wenn außer Lachen nichts mehr hilft, ist Urban Priol zur Stelle. Der alte Hase des Kabaretts legt in immer neuen Programmen den Finger in die Wunden der Gesellschaft und sorgt dafür, dass sein Publikum angesichts des alltäglichen Irrsinns weder den Verstand noch den Humor verliert.