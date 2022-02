Mit dem Urban Türk Fest startet Streetlife International in 2022 eine türkische Hip-Hop Festivaltour, die es so bisher in Deutschland noch nicht gab.

Mit Größen wie Ceza, Murda & Summer Cem , sowie den gehyptesten türkischen Newcomern wie Cakal & Reckol bringen wir eure Rapstars erstmals auf eine Bühne!

Ceza – Angefangen als Duo mit einem Freund in Istanbul blickt Ceza heute auf 5 Alben, 2 EPs und diverse Single-Veröffentlichungen zurück. Der routinierte Rapper beschränkte sich aber während seiner Laufbahn nicht nur auf die Türkei, sondern arbeitete bereits an Songs mit Eko Fresh, Summer Cem, Samy Deluxe und Tech N9ne aus den USA.

Murda – Der türkisch-niederländische Rapper veröffentlichte während seiner Karriere bereits 5 Longplayer, sein letzter Release als Kollabo mit Ezhel in „Made In Turkey.“ 2019 konnte der Rapper zusammen mit Priceless und Frenna 24 Wochen die Charts dominieren – der Release „Rompe“ chartete in den Niederladen auf Platz 1.

Summer Cem – Bekannt durch Tracks wie „Tmm Tmm“ oder „Rolex“ gehört Summer Cem zu den deutsch-türkischen Rapstars, die seit den letzten Jahren die deutsche Raplandschaft mitprägen. Dabei fing alles vor etwas mehr einem Jahrzehnt durch eine Bekanntschaft mit Eko Fresh an – heute kann der mehrfache Gold- und Platinrapper auf diverse Platz 1. Alben samt Kollabos zurückblicken.

Berkcan – 2014 begann Berkcan auf YouTube Unterhaltungsvideos hochzuladen und entwickelte sich über die Jahre zu einem Influencer mit mehr als 4 Millionen Abonnenten und über 675 Millionen Gesamtviews auf YouTube. Er gehört zu den 25 meist abonniertesten YouTubern in der Türkei und veröffentlichte dieses Jahr sein Debütalbum „BEGE“ welches Platz 4. der Spotify Global Charts erreichte.

Yener Çevik – Geboren in einem Vorort von Izmir lernte Yener Çevik in den ersten Jahren Orhan Gencebay kennen, einen türkischen Musikproduzenten sowie die amerikanische Hip Hop-Gruppe Run DMC. Dadurch konnte er erstmals Fuß in der Rapszene fassen, veröffentlichte seit 1999 über 20 Projekte und trat bereits in den ersten Jahren seiner Karriere für Festivals wie das J&B Music Festival auf.

Abgerundet wird das Lineup mit erstklassigen Newcomern wie Güneş, Çakal & Reckol die direkt aus der Türkei für die drei Termine zu uns nach Deutschland kommen