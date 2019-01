Urban Winetasting II mit Moritz Haidle und Dexter

Zusammen mit dem Weingut Haidle aus Stetten im Remstal laden wir euch zu einem besonderen Abend in die Schräglage ein. Bei der zweiten Ausgabe des Urban Winetasting werden wir fünf verschiedene Weinsorten vom traditionellen, regionalen Familienbetrieb probieren.

Moritz Haidle, seines Zeichens Jungwinzer, HipHop Head und Enkel von Karl Haidle, der das Weingut mittlerweile in der dritten Generation führt, wird durch den Abend leiten und alle Weine in entspannter Atmosphäre vorstellen.Wir freuen uns auf Weinkenner wie auch Neueinsteiger.Für die musikalische Untermalung ist – bekannter Weise Weinliebhaber und nices-Haupthaar-Besitzer – Dexter aus dem Stuttgarter Westen zuständig. („Shoutouts an alle Weinsorten“)

Das Ticket gilt zusätzlich für die anschließende Party (0711 Club mit Schowi), bei der es alle Weinsorten selbstverständlich auch an der Bar geben wird. Support your local winedealer!

Einlass 20:00 Uhr, Beginn 20:30

Ab 18 Jahren

