Urbane Robotik - Stadt der Zukunft

Roboter mit Embodied AI (verkörperte Künstliche Intelligenz) verändern unsere Städte grundlegend.

Ausgestattet mit Sensorik, Mobilität und künstlicher Intelligenz agieren sie autonom im urbanen Raum – als Lieferroboter, Reinigungshelfer oder mobile Sensorplattformen. Urban Robotics verbindet diese Technologien mit städtischer Infrastruktur, um Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Der Vortrag zeigt, wie physisch verkörperte KI-Systeme zunehmend Teil des öffentlichen Lebens werden und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für die Städte der Zukunft ergeben.

