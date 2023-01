Urbanes Gärtnern mit Hochbeeten

Der Vortrag wendet an sich an alle, die irgendwo Platz für vier Hochbeete von min. 1 x 2 m Größe haben. Warum vier Hochbeete? Eines wird vorbereitet, eines ist für starkzehrende, eines für mittelzehrende und eines für schwachzehrende Pflanzen. Nach der Vorbereitung ist das Beet fertig für die Starkzehrer, im nächsten Jahr sind Mittelzehrer günstig, im dritten Jahr reicht es für die genügsamen Schwachzehrer, u. a. Zuckererbsen und Bohnen, im vierten Jahr wird es wieder vorbereitet. Damit kann man alle Gemüsearten anbauen, und der Arbeitsaufwand ist sehr überschaubar: Jedes Jahr muss nur ein Beet vorbereitet werden. In dieses vorbereitete Beet setzt man als Erstes Frühkartoffeln. Es ist erstaunlich, wie diese Pflanzen den Boden lockern! Überhaupt fällt Bodenbearbeitung überhaupt nicht an, denn das machen die Regenwürmer. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Material oder dem Bau eines Hochbeets, sondern auf der Bestückung mit Pflanzen.