Urbanes Paddeln - Kanu und Stadtgeschichte auf dem Neckar

Es gibt viele Wege, um Heilbronn und seine Geschichten kennenzulernen. Am Sonntag, 01. Juli kann man sich vom Wasser aus durch die Geschichte Heilbronns führen lassen – im Kanu.

Dem Neckar ganz nahe kommt man bei der Stadtführung am Sonntag, 01. Juli um 10 Uhr mit dem Kanu. „Urbanes Paddeln in Heilbronn“ heißt die Führung. Ein Stadtführer begleitet die Gruppe bei der rund dreistündigen Tour. Nach der Einweisung geht es von der Götzenturmbrücke entlang der Neckarpromenade durch die historische Handschleuse im Wilhelmskanal vorbei am BUGA-Gelände in Richtung Neckarsulm und anschließend zurück. Unterwegs gibt es Informationen zur Geschichte und Zukunft der Stadt. Die Führung kostet pro Person 40 Euro.