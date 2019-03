»Urban Jungle« bei Bürkert

× Erweitern Bürkert Urban Jungle

»Urban Jungle« heißt es bei der diesjährigen After Work Party am 9. Mai. Hier lädt Bürkert die Region in die Tiefgarage am Bürkert Campus Criesbach ein und bietet zahlreichen Feierbegeisterten ein einmaliges Partyerlebnis inmitten einer grünen Oase.

Ob Großstädte wie London, New York oder Berlin – kahle Betonwüsten werden heute zunehmend in urbane Dschungel verwandelt. Das Leben in den Metropolen dieser Welt soll so mit dem Erleben der Natur verbunden werden. Der Trend zu mehr Grün findet nun auch Einzug ins Kochertal: Bereits der Eingang zur Tiefgarage gibt einen ersten Hinweis darauf, was die Besucher im Inneren erwartet: Jede Menge echte Pflanzen verwandeln die graue und kühle Atmosphäre des Untergrunds in eine grüne Wohlfühloase. In den zwei großzügigen Loungebereichen können es sich die Besucher gemütlich machen und den Duft der vielen echten Pflanzen genießen.

Wie das im Dschungel so üblich ist, gibt es aber noch einiges mehr zu entdecken. Doch bevor es auf Tour durch den Urwald geht, können sich die Gäste am Buffet stärken oder einen Cocktail genießen. Zudem werden an drei Getränkestationen neben Bier und verschiedenen Mixgetränken auch »grüne Highlights« ausgeschenkt. Wer lieber direkt in einen ausgelassenen Partyabend starten möchte, findet im hinteren Teil der Tiefgarage jede Menge Platz, um zum bunten Musik-Mix des DJs zu tanzen.

Egal ob gemütliches Treffen mit Freunden oder Start in eine tolle Partynacht – der »Urban Jungle« am Bürkert Campus bietet für jeden den perfekten Übergang in den Feierabend. Dank der großzügigen Location dürfen sich zahlreiche Besucher über Eintrittskarten freuen. Der Vorverkauf beginnt ab Freitag, 12. April ab 8 Uhr in der Bürkert-Zentrale in Ingelfingen sowie bei Tabakwaren Brückbauer in Künzelsau. Der Eintritt ist ab 16 Jahren gestattet.

× Erweitern Bürkert Party Die urig dekorierte Berghütte brachte letztes JahrHüttenflair ins Kochertal.

After Work Party

Do. 9. Mai, 18-24 Uhr

Bürkert-Campus, Criesbach

www.buerkert.de

MORITZ verlost 2x2 Tickets. www.moritz.de/Verlosungen