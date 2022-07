Wer schon immer Sound ala Green Day oder Bad Religion mag, kommt hier voll auf seine Kosten.

Steve Caballero, die Skaterlegende neben Tony Hawk und Kumpel von James Hetfield (Metalica) wird mit am Start sein. NOT AVAILABLE und OMEGA SETUP werden den Abend einheizen. Lasst Euch überraschen!

Einlass 18:00 Uhr