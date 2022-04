Der aus Tel Aviv stammende Pianist Uri Gincel zog 2009 nach Berlin und wuchs schnell zu einem der wichtigsten Pianisten in der Berliner Jazzszene heran.

Dort lernte er den Bassisten Paul Kleber und den Schlagzeuger Tobias Backhaus kennen. Ausgehend von Jazzstandards und klassischem Klaviertrio-Sound begeben sich die drei auf die Suche nach neuen Formen, Klängen und Farben. Mit gegenseitigem Vertrauen, großer Spielfreude, stets risikobereit, aber nie den Fokus auf die gemeinsame Sprache verlierend, erschafft das Uri Gincel Trio eine intensive, facettenreiche Welt aus musikalischer Improvisation, Klang und Tradition.

Und nun sie sind zurück mit einem neuen Album: LOVE THROUGH THE STAINED GLASS

Uri sagt über das zweite Album des Trios: "Wir neigen dazu, unsere vergangenen Lieben durch den Filter unserer Erinnerung zu betrachten, wir formen sie um und erfinden ein romantisches Bild, ein fast perfektes Ideal, das zeigt, zu wie viel Schönheit unsere Seele fähig ist. Wenn wir dieselbe Liebe durch die Musik betrachten, können wir uns in einen sicheren Zufluchtsort begeben und dieses Gefühl in einen Rahmen einschließen, so dass andere Menschen es anschauen und ihr eigenes Reich daraus schaffen können.