Uriah Heep: The Magician's Farewell Tour 2025

URIAH HEEP sind stolz darauf, die Europa-Etappe der „The Magician's Farewell“-Tour im Oktober/November 2025 anzukündigen. Die Tour wird neun Shows in Deutschland umfassen, um einen der wichtigsten britischen Rockacts aller Zeiten zu feiern. Weitere Termine in Europa werden in Kürze bekannt gegeben.

Mick Box sagt: "Wer hätte gedacht, dass die Band schon seit 55 Jahren besteht? Und ich weiß, dass viele von Ihnen von Anfang an dabei waren. Nun, keiner von uns wird jünger, und deshalb haben wir leider beschlossen, ab 2025 nicht mehr auf Welttournee zu gehen.

Unter dem sehr treffenden Titel „The Magician's Farewell“ werden wir unsere letzte Reise auf der Straße antreten. Dies wird kein langer, schleppender Abschied, aber wir beabsichtigen, in den nächsten 2-3 Jahren an so vielen Orten wie möglich zu spielen und euch alle ein letztes Mal zu sehen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Band auch nach Abschluss der Tournee so lange wie möglich weiter Konzerte geben wird, allerdings nur bei einzelnen Festivals und ähnlichen Veranstaltungen.

Im Namen der Band und in meinem eigenen Namen möchte ich mich bei euch allen für die anhaltende Unterstützung bedanken, die ihr uns immer gegeben habt und die uns so viel bedeutet. Ich freue mich darauf, euch alle sehr bald wiederzusehen ... „Appy Days!“

Die Tour im Oktober/November 2025 sind die ersten Termine der Band auf dem europäischen Festland seit ihrer (wegen Covid) verspäteten Tour im Jahr 2022, mit der das 50. Jubiläum der Band gefeiert wurde. Die Tatsache, dass die Band nun zu ihrem 55. Jubiläum zurückkehrt, zeugt von der Langlebigkeit dieser außergewöhnlichen britischen Band.

Auf der Tour mit dabei sind ganz besondere Gäste, die kanadischen Rocklegenden April Wine.