Urlaub ohne Koffer

Die beliebte Seniorenfreizeit findet wieder inder Woche nach Pfingsten im Martin-Luther-Haus statt. Von Dienstag bis Freitag sind Seniorinnen und Senioren eingeladen, vier Tage in Gemeinschaft zu erleben - mit einem abwechslungsreichen Programm, leckerem Essen und Mittagsruhe auf Liegestühlen. Wir machen einen Blitzbesuch in Indien und der Nethanja-Kirche dort. Ein weitere Gast wird seine Eindrücke von Indien schildern.

Die Flyer liegen ab April in den Gemeindehäusern, in der Kirchenpflege und in der Diakonistation aus.

Anmeldeschluss in der Montag, 20.05.2022 unter Telefon 07144/8980-13.