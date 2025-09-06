Urlaubshocketse 2025 der Freiwilligen Feuerwehr

Die Abteilung Musberg der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen feiert mit euch am 6. + 7. September 2025 wieder ihre traditionelle "Urlaubshocketse".

Für das leibliche Wohl ist von Beginn an gesorgt. Auf unserer Speisekarte stehen u.a. unsere leckeren Göckele, Currywurst mit selbstgemachter Sauce, Rote- und Bratwurst sowie Pommes Frites.

Am Sonntag wird es eine Fahrzeug- und Geräteschau geben, bei der die Fahrzeuge der Abteilung Musberg sowie weitere interessante Feuerwehrfahrzeuge aus der Umgebung besichtigt werden können. Weiter wird es ein tolles Kinderprogramm sowie eine Schauübung geben.

Ab 14 Uhr laden unsere Feuerwehrfrauen im Obergeschoss zu Kaffee und Kuchen ein.