Urmel aus dem Eis

von Max Kruse

für kleine und große Menschen ab 4 Jahren

Inszenierung: Christiane Wolff

Mit: Sasha Bornemann, Johanna Krüger, Stefan Müller-Doriat, Ronja Schweikert

Kinder-„Klassiker“, gibt es das? Aber ja: Max Kruses Urmel-Geschichten und die liebevolle Umsetzung der Augsburger Puppenkiste haben Generationen von Kindern geprägt. Auch im Theatersommer, wo das Urmel erstmals 2002 fröhlich aus dem Ei schlüpfte. Nach seinem Auftritt in der Jubiläumssaison 2010 erlebt es nunmehr die zweite Wiederaufnahme – eine der großen Erfolgsgeschichten des Kinder- und Familientheaters. Wohl wenig versetzt uns so unmittelbar in die Kindheit zurück wie die Insel Titiwu und ihre liebenswerten Bewohner: der zerstreute Professor Habakuk Tibatong, das putzwütige Schwein Wutz, der Mupfel-verliebte Pinguin Ping, der Waran Wawa und Seele-Fant mit seinen traurögön Lödörn. Als Erwachsene erkennen wir, was uns an Urmel so fasziniert hat: die spannende Geschichte von der fehlenden Achtung vor der Natur und den großen und kleinen Problemen einer multikulturellen Familie. Die komische Geschichte von den Grenzen der Sprache und der Möglichkeit, an Dinge zu glauben, die gar nicht existieren. Kinder dagegen geben sich einfach der Spannung und dem Witz von Urmel hin – lustvoll, amüsiert und ganz entschieden parteiisch.

INHALT

Im ersten von Kruses elf Romanen bringt ein Neuankömmling das geruhsame Leben des Zoologen Professor Tibatong und seiner tierischen Sprachschüler gehörig durcheinander: Ein Eisberg treibt an die Küste von Titiwu. Im Eis verbirgt sich ein Ei, aus dem dank vereintem, schnellem Brüten kurz darauf das Dinosaurierbaby Urmel schlüpft. Eine Sensation, die Tibatong unvorsichtigerweise nicht für sich behält. Und schon rückt der böse König Pumponell mit seinen Jägern an, um das Urmel in seine Gewalt zu bringen. Doch er hat den Professor und seine Freunde unterschätzt … Und erneut wird der verwilderte Titiwu-Theatergarten zur idealen Sommerkulisse für das Südsee-Idyll – und lädt ein zum Besuch auf der Insel des Professors Habakuk Tibatong und seiner vergnügten, bunten Sippe, die in höchster Gefahr zusammenhält. Aber erst einmal muss das entlaufene Kleinste wiedergefunden werden: Urrrmeleeeh!