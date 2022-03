Die Vorstellung in der Stadthalle Künzelsau beginnt um 16.00 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist um 15.30 Uhr und in den Saal um zirka 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau gerne entgegen: Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de.

Ein Figurentheater für Kinder mit dem Ensemble „Die Complizen“.

Corona-Regeln

Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften.