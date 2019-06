Die Gruppe stellt eine einzigartige Zusammensetzung aus musizierenden Urologen dar. Sämtliche Musiker der Anfangsformation waren an der Urologischen Universitätsklinik Mannheim in unterschiedlichen Funktionen (Oberarzt, Assistenzarzt, Zivildienstleistender) beschäftigt. Die Gruppe existiert seit 1989 und hat in der Zwischenzeit 8 CDs und eine Maxi-LP produziert. Sie tritt in erster Linie auf Urologischen Kongressen national und international auf. Allerdings war sie auch schon auf dem legendären Gaffenberg Event vertreten. Neben den eigenen Kompositionen covert sie auch gern Rock-Musik der 70iger und 80iger Jahre. Die Uroband ist somit ein Garant für gute Stimmung und Unterhaltung.