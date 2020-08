Urs Leimgruber - Jacques Demierre (CH/F)

Urs Leimgruber: Sopransaxophon

Jacques Demierre: Spinett

Die Erfahrung der Stille ist die Grundlage der Duoarbeit von Urs Leimgruber am Saxophon und Jacques Demierre an dem Spinett. Eine Stille, die jedoch weder still noch leer ist, sondern voller unendlicher klanglicher Möglichkeiten. Eine Stille, deren Funktion darin besteht, einen Raum zu bieten, in dem sich die beiden Musiker sowohl niederlassen, um ihre Klänge zu erzeugen, als auch um sie verschwinden zu lassen. In dieser Handlung, den Klangraum sich ständig füllen und leeren zu lassen, manifestiert sich die von den beiden Musikern gespielte Musik auf einzigartige Weise. Ein Hörvorschlag, der Instrumentalisten und Publikum in eine faszinierende Bewegung der Klangtransformationen versetzt.

Urs Leimgruber ist Saxophonist und Komponist. Er zählt zum engsten Kreis der zeitgenössischen, improvisierten Musik in Europa. Durch neue Spieltechniken und seinen erweiterten Saxophonklang hat er bedeutendes zur Entwicklung seines Instruments beigetragen.

Jacques Demierre, Pianist und Komponist. Seine Musik und die Beschäftigung mit Klang geht in verschiedene Richtungen: improvisierte Musik, zeitgenössische Musik, Laut-Poesie, Klanginstallation. Seine Kompositionen und Klangumsetzungen befassen sich mit der Aktivität des Hörens und mit dem Raum als Klangraum.