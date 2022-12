Eröffnungskonzert von ton–art 2023

Musik von Rihm, Xenakis, Murail, Scelsi, Stravinsky und Britten

Tristan Murail denkt mit seinem Quintett „La Barque Mystique“ vielleicht an das Boot Jasons und der Argonauten auf dem Weg in das Königreich Kolchis, der Heimat der Königstochter Medea. Dort werden sie mit deren Hilfe das goldene Vlies rauben. Wolfgang Rihm wirft einen eigenen Blick auf die Stadt Kolchis mit dem gleichnamigen Ensemblestück. Mehr über Medea wiederum gibt es am 5. Februar in der Villa Nagel.

Giacintio Scelsi, viel gespielter, aber auch geheimnisumwitterter Komponist des 20. Jahrhunderts mit adligen Wurzeln, stilisierte sich selbst zum Mythos, indem er weder Fotos noch irgendwelche Informationen über sein Leben nach außen dringen ließ. Sein Trio Okanagon und das Sextett Yamaon für Bariton und fünf Instrumente geben dem Programm den Rahmen. Dabei bezieht sich Yamaon auf die Legende über die vor mehr als 100 Jahren gefundene babylonische Stadt Ur, die damals als Beweis für die Sintflut herangezogen wurde. Yamaon prophezeit dem Volk die Zerstörung der vor 5000 Jahren mächtigsten Stadt Asiens, die ganz in der Nähe der Stadt Uruk liegt, der Heimat von König Gilgamesch.

Yannis Xenakis, aufgewachsen im Land der klassischen Mythen, wäre letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Er ist vertreten mit dem virtuosen Duo Dmaathen für Oboe und Schlagzeug. Kurze Miniaturen von Britten und Stravinsky blicken verbindend zurück auf arkadische Idyllen.

ton–art Ensemble und Gäste:

Frank Wörner – Bariton

Angelika Bender – Flöte

Vincent Thomann – Oboe

Thomas Löffler – Klarinette

Nikola Lutz, Qi Wang – Saxophon

Arlette Probst – Kontrafagott

Ulrike Stortz – Violine

Emanuel Wieck, Viola

Delphine Henriet – Violoncello

Dietmar Graether – Kontrabass

Maria Stange – Harfe

Lucas Gerin – Schlagzeug

Tom Goemare – Schlagzeug (Xenakis)

Alex Waite – Klavier

Michael Alber – Leitung