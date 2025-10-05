Eng verbunden mit dem Namenstag der Heiligen, einer Schutzpatronin des Münsters, ist der alljährliche Ursula-Jahrmarkt.

Zum allgemeinen Markttreiben mit zahlreichen Verkaufsständen in der Bauhofstraße und Unteren Schmiedgasse kommt ein verkaufsoffener Sonntag, an dem auch der Dinkelsbühler Einzelhandel geöffnet hat und zum Bummel einlädt. Dazu kommt die anheimelnde Atmosphäre der romantischen Gassen und Plätze Dinkelsbühls, die zu einem gemütlichen Herbstspaziergang und zum Kennenlernen entlegener Winkel der Stadt verführt.