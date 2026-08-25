Das Ursula Oswald Quartett besteht aus Musikern, die sich seit vielen Jahren kennen und schätzen.

Die Sängerin, die schon in jungen Jahren als Frontfrau auf der Bühne stand, präsentiert zusammen mit ihren Begleitern neben bekannten und weniger bekannten Jazzstandards auch Eigenkompositionen. An ihrer Seite sorgen der virtuose Gitarrist Anton Stürzer und die eingespielte Rhythmsection mit Hans Färber und Hubert Malik für Grooves von Swing bis Bossa Nova und Blues. Ein Abend voller Leidenschaft, Humor, Überraschungen und guter Laune.

Anton Stürzer (Gitarre), Hans Färber (Kontrabass) Ursula Oswald (Gesang), Hubert Malik (Schlagzeug) (v.l.n.r)