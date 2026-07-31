Ursus & Nadeschkin & Helge Thun

Heimliches Gipfeltreffen in Stuttgart. Die erste Gelegenheit und gleichzeitig die letzte Chance einen zweifach einmaligen Testlauf zu erleben. Bevor es vor die Kameras bzw. vor die Jury geht, geht es hier schon über die Bühne.

Denn wo sonst könnten Ursus & Nadeschkin eine Fernsehaufzeichnung auf Hochdeutsch proben wollen als in The Länd das alles kann außer ebbes andersch als wie Schwäbisch zom schwätza? Und wo sonst würde Helge Thun auf seinem Weg zur Deutschen Zaubermeisterschaft seine gethunten TRiX testen wollen als in einer Stadt, in der es Jahrzehnte dauert, um einen Bahnhof verschwinden zu lassen?

Und wenn die Generalprobe schief geht, sind Sie weltweit die ersten und die letzten, die sie zu sehen bekommen. Könnte also eine ganz exklusive Kiste werden.