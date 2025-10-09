"Heute habe ich beinahe was erlebt" - eine performative Tagebuch-Lesung mit Dingen.

Über Jahre hat sich der Bestsellerautor Ursus Wehrli Notizen gemacht, was er tagsüber erlebt hat, welche Gedanken ihm durch den Kopf geschossen sind, was er sich gerne mal ausdenkt oder was ihm zuvor noch nie aufgefallen war. Entstanden ist ein liebenswertes, anregendes, geistreiches und absurdes Tagebuch, das Lust macht, aufmerksamer durch die eigenen Tage zu gehen.

Auf die Idee, Kunst aufzuräumen, kam er, als er eines Morgens beim Brötchenholen an den Ohren fror.