Ursus Wehrli

mit „Kunst aufräumen“

Kunstmuseum Stuttgart Kleiner Schlossplatz 13, 70173 Stuttgart

Ursus Wehrli macht reinen Tisch: Ob Klee, Miró, Mondrian, Picasso, Van Gogh oder Breugel: Herr Wehrli zeigt, wie grosse Kunst sinnvoll organisiert, sauber angeordnet und platzsparend präsentiert wird.

Er eröffnet eine neue Perspektive auf die Kunst, erläutert seine Sicht von Ordnung und Chaos und erklärt, warum die Methode funktioniert und wenn nicht, warum es trotzdem Spass macht. Wie er das tut, ist grandios – und was dabei herauskommt, ist einzigartig.

KUNST AUFRÄUMEN ist eine unvergessliche Lektion für alle, die Kunst lieben oder Kunst hassen – und die einzig wahre Therapie für verzweifelte Kunstkritiker. Vor allem aber ist es die verspielt-absurde Lösung, wenigstens dort Klarheit zu schaffen, wo es am wenigsten Sinn macht!

Info

Kunstmuseum_Stuttgart.png
Kunstmuseum Stuttgart Kleiner Schlossplatz 13, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Ursus Wehrli - 2025-10-11 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Ursus Wehrli - 2025-10-11 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ursus Wehrli - 2025-10-11 15:00:00 Outlook iCalendar - Ursus Wehrli - 2025-10-11 15:00:00 ical

Tags