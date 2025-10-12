Ursus Wehrli

mit „Heute habe ich beinahe was erlebt. Ein Tagebuch.“ – Eine literarische Performance mit Dingen.

Rosenau Stuttgart Rotebühlstr. 109 b, 70178 Stuttgart

Über Jahre hinweg hat sich der Bestsellerautor Ursus Wehrli Notizen gemacht, was er tagsüber erlebt hat, welche Gedanken ihm durch den Kopf geschossen sind, was er sich einfach gerne mal ausdenkt oder was ihm zuvor noch nie aufgefallen war. Entstanden ist ein liebenswertes, anregendes, geistreiches, teils absurdes Tagebuch, das Lust macht, auch selbst aufmerksamer durch die eigenen Tage zu gehen.

