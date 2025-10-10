Urzeit – der Höhlenbär

Programm für 4-6-Jährige mit Anne Horn.

Die beste Möglichkeit etwas über ausgestorbene Lebewesen zu erfahren, ist nach ihren Überresten zu suchen. Knochen und Zähne, aber auch Schuppen, Eier oder Fußabdrücke können sich über viele Millionen Jahre erhalten. Das kommt allerdings nur sehr selten vor, dass ein Fund entsprechend wertvoll ist.

Spannend wird es bei genauerer Betrachtung dieser Fossilien, denn sie verraten viel über das Leben eines Tieres: wie sah es aus, wie hat es sich ernährt, wie sich fortbewegt und verhalten? Der Höhlenbär unterscheidet sich da zum Beispiel deutlich von anderen Bären, die es heute noch gibt. Gemeinsam geht es auf detektivische Spurensuche in eine Welt weit vor unserer Zeit.